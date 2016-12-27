Trump: Birleşmiş Milletler insanların iyi vakit geçirdiği bir kulüp!

ABD Başkanı seçilen iş adamı Donald Trump, Birleşmiş Milletler’i (BM) eleştirdi. Twitter üzerinden bir mesaj paylaşan Trump, BM'yi "İnsanların bir araya gelerek konuşup iyi vakit geçirdiği bir kulüp" olarak niteledi.

"BM, büyük bir potansiyele sahip olmasına rağmen şu an sadece insanların bir araya gelerek konuşup iyi vakit geçirdiği bir kulüp, çok üzücü" mesajını paylaşan Trump'ın bu açıklamasını, BM Güvenlik Konseyi'nde İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşim birimlerine son vermesini talep eden kararın kabul edilmesinin ardından yapması dikkat çekti.

Sputnik'te yer alan habere göre, Trump, daha önce de BMGK'daki İsrail kararının veto edilmesi çağrısında bulunmuş, ABD'nin çekimser kalmasıyla kararın kabul edilmesinin ardından yaptığı açıklamada ise "BM'ye gelince, 20 Ocak'tan sonra işler farklı olacak" ifadesini kullanmıştı.