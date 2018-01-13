Trump, bilgisayar oyunundaki uçak modelini övdü, Norveç'in satın aldığını iddia etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın ilginç açıklamalarının sonu gelmiyor. Trump bu kez de Norveç’e sattığı savaş uçaklarını övmesiyle gündem oldu. Açıklamadaki sorun, söz konusu uçak modelinin gerçekte var olmayıp, sadece bir dijital oyunda yer almasıydı.

ABD Başkanı Donald Trump kafa karıştıran açıklamasını Norveç Başbakanı Erna Solberg'ı Beyaz Saray'da ağırladığı basın toplantısında yaptı. Trump, ABD'nin Norveç'e geçen Kasım'da F-52 savaş uçakları teslimatı yapmaya başladığını söyledi. Ancak Trump'ın sattığını iddia ettiği F-52 savaş uçaklarının yalnızca 2014'te piyasaya sürülen "Call Of Duty" oyununda yer aldığı ortaya çıktı. Gerçekte ise böyle bir uçak modeli bulunmuyor.

Olayın aslı ise daha sonra ortaya çıktı. Trump'ın sayıları karıştırdığı, ABD'nin Norveç'e 52 adet F-35 savaş uçağı sattığı belirtildi. Bunların ilk üçünün teslimatının da kasımda yapıldığı ifade edildi.