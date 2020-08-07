Trump: Biden Tanrı'ya karşı; onun canını yakacak

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ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak genel seçimlerde Demokrat Parti'nin adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Joe Biden'ın ''Tanrı'ya karşı'' olduğunu söyledi.

Son 4 ankette Biden'ın gerisinde kaldığı salıncak eyalet Ohio'nın Clyde kentinde bulunan Whirlpool fabrikasında bir konuşma yapan Trump, Biden'ın ;''radikal solun gündemini takip ettiğini'' iddia etti.

Trump, ''O silahlarınızı almak istiyor, Anayasa'nın ikinci maddesinin size verdiği hakları ortadan kaldırmak istiyor. Din yok, hiçbir şey yok; İncil ve Tanrı'nın canını yakacak'' dedi.

ABD Anayasası'nın ikinci maddesi vatandaşlara silah bulundurma hakkı veriyor.

Başkan yardımcılığı yaptığı dönemde Biden, 2012'de bir okula yapılan saldırıda 20 çocuğun öldürülmesinin ardından silahlanmada kısıtlamaya gidilmesini talep etmiş, ancak silahlara el konulmasıyla ilgili bir söylemde bulunmamıştı.