Trump, Biden'ın yemininden saatlar önce kendine veda töreni düzenleyecek

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ABD Başkanı Donald Trump, halefi Joe Biden göreve başlamadan saatler önce kendisine Maryland eyaletindeki askeri havalimanında bir veda töreni düzenlenmesini planlıyor.

The Guardian'ın aktardığına göre Trump, veda töreninde askerlerin bir geçit töreni yapmasını istiyor. Törene Trump destekçilerinin de alınacağı ve hükûmet yetkililerinin de davet edildiği belirtildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre Trump'a büyük bir askeri tören düzenlenmesinin kabul edilmemesi de gündemde.

Beyaz Saray'ın gönderdiği davetlere göre Trump'ın Ortak Andrews Üssü'ndeki veda töreni yerel saat ile 08.00'da başlayacak. Davetlilerin havanın 0'ın altında olacak olmasına rağmen saat 07.15'te askeri havalimanında olmaları söylendi.

Katılımcılara törene ateşli silah, mermi, patlayıcı, lazer ve oyuncak silah getiremeyecekleri bildirildi.

Geçen günlerde yayımlanan haberlere göre Trump, buradan son kez ABD başkanlık uçağı Air Force One ile Florida'ya uçacak ve bir süre Mar-a-Lago'daki özel tatil köyünde kalacak.

Biden, 20 Ocak'ta Washington'da yemin edip 4 senelik görevine başlayacak.