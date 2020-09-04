Trump, Biden'ın maske takmasıyla dalga geçti: Psikiyatrist olsam büyük sorunları olduğunu söylerdim

ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat Parti'nin Başkan Adayı Joe Biden'la yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını önlemi olarak maske taktığını için dalga geçti. Trump, Biden için "Onun kadar maske takmayı seveni görmedim, psikiyatrist olsam büyük sorunları olduğunu söylerdim" dedi.

CNN'de yer alan habere göre, Pennsylvania'da konuşan Trump, destekçilerine Biden kadar maske takmayı seven bir adam görüp görmediklerini sordu. Trump sözlerine şöyle devam etti: "Ona bir tür güven hissi veriyor. Psikiyatrist olsam büyük sorunları olduğunu söylerdim"

ABD'de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Nisan ayına kadar kamuya açık alanda maske takma uyarısında bulunmamıştı. Ancak ABD'nin dünyada en fazla vaka ve ölümün yaşandığı ülke hâline gelmesiyle maske uyarıları da yapılmaya başladı.

Trump, daha önce de Biden'ın maske taktığı bir fotoğrafı paylaşarak dalga geçmişti.

ABD'de yeni tip Koronavirüs vakaları 6 milyonu aşmış durumda.