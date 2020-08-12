Trump, Biden'ın başkan yardımcısı adayı Harris'i hedef aldı: Ön seçimlerden neredeyse 0 destekle çekildi, o herkesin hayalindeki türden bir rakip

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ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla 3 Kasım'daki seçimlerde rakibi olması beklenen Demokrat Joe Biden'ın başkan yardımcısı olarak seçtiği Senatör Kamala Harris'i hedef aldı.

Trump, "Kamala Harris Demokrat ön seçimlerine güçlü başladı ve zayıf bitirdi, en sonunda da neredeyse sıfır destekle yarıştan kaçtı. O herkesin hayalindeki türden bir rakip" yazdı.

Harris, ön seçimlerde Demokrat partiden aday adayı olmuş ve Biden'a karşı yarışmış, sık sık eski başkan yardımcısını eleştirmişti. Ancak yarışa büyük umutlarla giren Harris, beklenen desteği alamadı.

Trump 2020 kampanyası, dün akşam Biden'ın Harris'i yardımcı olarak seçtiğini açıklamasının ardından ikiliyi hedef alan bir reklam yayınlamıştı. ABD Başkanı Donald Trump tarafından paylaşılan videoda Harris'e "sahtekar" denildi.