Trump, Biden'ın ABD Başkanı olduğunu gösteren sonuçlardan sonra ilk kez bir etkinliğe katılacak

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Donald Trump, 8 Kasım'da resmi olmayan sonuçlara göre, ABD Başkanlık seçimini kaybettiği belli olduktan sonra ilk kez bir etkinliğe katılacak. Seçim sonuçlarını kabul etmediğini söyleyen Trump, Gaziler Günü anma etkinliğine gidecek.

AP'nin aktardığı habere göre, 8 Kasım'da ABD medyasının Joe Biden'ın ABD'nin 46. Başkanı olduğunu duyurmasından bu yana, yalnızca Twitter'da etkinlik gösteren Donald Trump, Gaziler Günü için Arlington Ulusal Töreni'ne katılacak.

Biden'ın kazandığını gösteren seçim sonuçlarını kabul etmeyen Trump, 8 Kasım'da golf oynadığı görüntülerden bu yana ilk kez bir etkinlikte, dışarıda görülmüş olacak.

Cumartesi günü ABD'nin önde gelen tüm medya kuruluşları, Demokrat aday Joe Biden'ın 270 delegeye ulaşarak ABD'nin 46. Başkanı seçildiğini duyurdu. Trump, bunun resmi sonuçlar değil, medya projeksiyonları olduğunu ifade ederek hâlâ yarıştan çekilmedi ve Biden'ı tebrik etmedi.

Trump, Biden'ın lehine on binlerce "yasa dışı" oyun sayıldığını iddia ediyor.