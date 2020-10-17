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Dünya

Trump: Biden'a kaybedersem ABD'den ayrılmak zorunda kalabilirim

17 Ekim 2020 14:54

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım seçimlerinde Demokrat aday Joe Biden'a kaybederse ülkeden ayrılabileceğini söyledi.

Georgia eyaletinin Macon kentinde bir miting düzenleyen Donald Trump, Biden'ın ABD tarihindeki en kötü başkan adayı olduğunu ve bunun üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi; "Düşünsenize kaybedersem siyaset tarihindeki en kötü adaya kaybetmiş olacağım". 

Trump bu sözlerinden sonra, "Kaybetmem durumunda çok iyi hissetmeyeceğim. Belki de ülkeden ayrılmak zorunda kalırım" dedi.

Trump kısa süre önce de Biden ailesinin yozlaşmış olduğunu söyleyerek tutuklanmaları için çağrıda bulundu.

Biden, bütün ulusal anketlerde rakibi Trump'ın önünde bulunuyor.

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