Trump, Beyrut'taki patlamanın ardından organize edilen Lübnan'a yardım konferansına katılacak

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, Beyrut'ta meydana gelen büyük patlamanın ardından Lübnan'a yapılacak yardımın konuşulacağı konferansa katılacağını açıkladı.

Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Trump, Lübnan lideri Michel Aoun ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini belirtti. Macron, patlamadan kısa süre sonra Beyrut'a uçmuştu. İki lider de pazar günü gerçekleştirilecek konferansa katılacak.

Trump, tweette, "Pazar günü, Cumhurbaşkanı Macron, Lübnan liderleri ve dünyanın çeşitli yerlerinden liderler ile bir konferans görüşmesi yapacağız. Herkes yardım etmek istiyor!" yazdı.

Trump, mühimmat ve personel taşıyan üç büyük ABD uçağının Lübnan'a gönderildiğini de aktardı.

ABD lider, Bedminster'daki golf kulübünde yaptığı açıklamalarla gelecek süreçte Lübnan'a daha çok yardım yapılacağını dile getirdi.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Patlamada 154 kişi hayatını kaybetti ve yaklaşık 5 bin kişi yaralandı.

Vatandaşlar dün Beyrut sokaklarında yürüyen Macron'a Lübnan hükûmetine yolsuzluk gerekçesiyle para yardımı yapmaması çağrısında bulundu. Bir protestocu "Hükûmetimize güvenmiyoruz" ifadeleriyle Fransa Cumhurbaşkanı'na seslendi.