Trump: Beyrut'taki patlama belki bir kaza belki bir saldırıydı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyrut Limanı'ndaki patlamanın "saldırı" olup olmadığına ilişkin kimsenin henüz bir şey bilmediğini vurgulayarak, "Bazıları bunun saldırı olduğunu düşünüyor, bazıları düşünmüyor." ifadesini kullandı.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, dün Beyrut'taki patlama hakkında yaptığı "bu korkunç bir saldırı" yorumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Patlamanın "korkunç" olduğunu vurgulayan Trump, "(Lübnanlılar) Bunun daha ne olduğunu bilmiyorlar, kimse bilmiyor. Şu anda incelemler sürüyor. Olayda bazı bomba parçaları şeyler etrafa saçılmış, bu belki bir kazaydı belki de bir saldırıydı. Şu anda kimsenin bir şey söyleyebileceğini sanmam. Konuya bakıyoruz. Bazıları bunun saldırı olduğunu düşünüyor, bazıları düşünmüyor." dedi.

Trump, patlama nedeniyle birçok kişinin yaşamını yitirdiğini, birçok kişinin de ağır yaralandığını vurgulayarak, "Lübnan'ın yanında duruyoruz. Biliyorsunuz bu ülke ile çok iyi ilişkimiz var. Ancak, Lübnan, birçok kargaşanın, birçok sorunun etkisi altında." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Lübnanlı yetkililerden hiçbiri patlama hakkında 'saldırı' ifadelerini kullanmadı