T24 LogoT24 Logo
Dünya

Trump, Beyaz Saray'ın yakınına otel açtı

Trump’ın otelinin önünde toplanan yüzlerce kişi toplanarak protesto gösterisi gerçekleştirdi

27 Ekim 2016 01:19

ABD'de Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı işadamı Donald Trump, Beyaz Saray’ın birkaç sokak yakınında bulunan otelinin açılışında yaptığı konuşmada, otelin, kendisinin başkan olması durumunda ABD'de neleri başarabileceğinin bir temsili olduğunu söyledi.

Trump, ABD başkentindeki the Washington Trump International Hotel'in açılışına katılarak bir konuşma yaptı. Otelin önünde ise yüzlerce kişi toplanarak Cumhuriyetçi adayı protesto etti.

 

"Başkan olmam durumunda ABD'de neler başarabileceğimin bir örneğidir"

 

Donald Trump, “Bugün açılışını yaptığım otelim, başkan olmam durumunda ABD'de neler başarabileceğimin bir örneğidir.” dedi.

Otelin başkent Washington'un "en güzel yerinde" olduğunu söyleyen Trump, otel içerisindeki toplantı odalarına bazı ABD başkanlarının isimlerini verdiğini belirterek, bu odalardan birine de kendi ismini verdiğini kaydetti.

Trump'ın konuşmasını yaptığı saatlerde ise yaklaşık 300 gösterici, otelin önünde toplanarak protesto gösterisi düzenledi.

 

"Washington’a Müslümanlar ve göçmenler girebilir ama Trump otel giremez"

 

AnswerCoalition, Codepink gibi organizasyonların yanı sıra, çevre üniversitelerden katılan göstericiler, Trump’ın ırkçı söylemlerini eleştirdiler ve Trump’ın ABD’nin değerlerini temsil etmediğini belirttiler.

Göstericiler, “Irkçılığa karşı dur”, “Müslümanlara karşı yobazlığa karşı dur”, “Washington’a Müslümanlar ve göçmenler girebilir ama Trump otel giremez” yazılı pankartlar açtı.

 

ETİKETLER

abddonald trumpseçimabd başkanlığı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24