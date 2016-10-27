Trump, Beyaz Saray'ın yakınına otel açtı

ABD'de Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı işadamı Donald Trump, Beyaz Saray’ın birkaç sokak yakınında bulunan otelinin açılışında yaptığı konuşmada, otelin, kendisinin başkan olması durumunda ABD'de neleri başarabileceğinin bir temsili olduğunu söyledi.

Trump, ABD başkentindeki the Washington Trump International Hotel'in açılışına katılarak bir konuşma yaptı. Otelin önünde ise yüzlerce kişi toplanarak Cumhuriyetçi adayı protesto etti.

"Başkan olmam durumunda ABD'de neler başarabileceğimin bir örneğidir"

Donald Trump, “Bugün açılışını yaptığım otelim, başkan olmam durumunda ABD'de neler başarabileceğimin bir örneğidir.” dedi.

Otelin başkent Washington'un "en güzel yerinde" olduğunu söyleyen Trump, otel içerisindeki toplantı odalarına bazı ABD başkanlarının isimlerini verdiğini belirterek, bu odalardan birine de kendi ismini verdiğini kaydetti.

Trump'ın konuşmasını yaptığı saatlerde ise yaklaşık 300 gösterici, otelin önünde toplanarak protesto gösterisi düzenledi.

"Washington’a Müslümanlar ve göçmenler girebilir ama Trump otel giremez"

AnswerCoalition, Codepink gibi organizasyonların yanı sıra, çevre üniversitelerden katılan göstericiler, Trump’ın ırkçı söylemlerini eleştirdiler ve Trump’ın ABD’nin değerlerini temsil etmediğini belirttiler.

Göstericiler, “Irkçılığa karşı dur”, “Müslümanlara karşı yobazlığa karşı dur”, “Washington’a Müslümanlar ve göçmenler girebilir ama Trump otel giremez” yazılı pankartlar açtı.