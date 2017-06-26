Trump, Beyaz Saray'ın Ramazan Bayramı geleneğini bozdu

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da 20 yıldır düzenlenen Ramazan Bayramı yemeğine bu sene ev sahipliği yapmadı. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da bayram resepsiyonu verilmesi önerisini reddetti.

İlk kez eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın ev sahipliği yaptığı yemeğe; Müslüman liderler, milletvekilleri ve diplomatlar katılıyordu.

Müslüman karşıtlığıyla suçlanan Trump, seçim kampanyası sırasında ABD'deki camilerin hükümet tarafından izlenmesi gerektiğini savunuyordu.

ABD Başkanı Donald Trump Ramazan Bayramı nedeniyle bir açıklama yayınladı.

Trump açıklamasında "Amerikan halkı adına Melania ve ben Ramazan Bayramı'nı kutlayan Müslümanlara sıcak selamlarımızı gönderiyoruz. ABD'deki Müslümanlar dünyanın diğer ülkelerindeki Müslümanlarla beraber bu kutsal Ramazan ayında inanç ve hayırseverliğe odaklanıyor. Bu bayramda merhamet, şefkat ve iyi niyetin önemini hatırlıyoruz. Dünyadaki tüm Müslümanlarla birlikte ABD bu değerlere bağlılığını yeniden tazeler. Bayramınız mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

Tillerson da "Ramazan Bayramını kutlayan tüm Müslümanlara en iyi dileklerimle" ifadelerinin yer aldığı kısa bir mesaj yayınladı.

Beyaz Saray'da ilk iftar yemeği, Başkan Thomas Jefferson tarafından 1805 yılında Tunuslu bir heyet için verilmişti.

1996 yılında Başkan Clinton'un eşi Hillary Clinton tarafından canlandırılan bu gelenek daha sonra 1999 yılında bir Beyaz Saray geleneği haline gelmişti.