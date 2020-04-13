Trump, Beyaz Saray Koronavirüs Görev Gücü'nden salgın hastalıklar uzmanı Dr. Fauci'yi 'kovmayacak'

Beyaz Saray'dan yapılan bir açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın, koronavirüs konusundaki baş sağlık danışmanı Dr. Anthony Fauci'yi kovmayı planlamadığı ifade edildi.

Trump, Fauci'nin kovulması gerektiği yorumu yapan bir tweeti retweet etmişti.

Salgın hastalıklar uzmanı Fauci, CNN televizyonuna verdiği mülakatta "Covid-19'u durdurmaya yönelik önlemler daha erken alınsa hayatlar kurtarılabilirdi" demişti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Bu konuda medyadaki söylentiler saçma - Başkan Trump Dr. Fauci'yi kovmayacak" denildi.

Bu konuda spekülasyonların ortaya çıkmasına Trump'ın neden olduğu ifade ediliyor.

Fauci'nin CNN mülakatının ardınan Trump "Time to #FireFauci" (Fauci'yi Kovma vakti geldi) etiketiyle Twitter'da paylaşımda bulunmuştu.

ABD'de koronavirüs vakalarının sayısı yarım milyonu geçerek 555 bine ulaşırken 22 bin kişi de hayatını kaybetti.

New York vakaların ve ölümlerin en yüksek olduğu eyalet.