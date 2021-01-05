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ABD Başkanı Donald Trump, "seçim usulsüzlüğü yapmaya çalıştığına" dair ses kayıtlarının ortaya çıktığı Georgia eyaletinde bir miting düzenleyerek, "Beyaz Saray'ı elimizden alamayacaklar" dedi. Seçilmiş Başkan Joe Biden da aynı gün içinde Georgia'da halka seslendi.

Eyalette Senato seçimlerinin ikinci ayağı yapılmadan önce Biden ve Trump, mitingleriyle partilerinin adaylarına destek verdi. Yarışta mevcut olarak görevde olan Cumhuriyetçi senatörler Kelly Loeffler ve David Perdue, Demokrat Raphael Warnock ve Jon Ossoff ile karşı karşıya gelecek. Bu yarış, ABD'de Kongre'nin dengesini belirleyecek. Cumhuriyetçilerin kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor, ancak Demokratlar bir sürpriz yaparsa hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'da çoğunluğa sahip olabilir.

Trump ve Senatör Loeffer

Eyalette muhafazakar nüfusun yoğunlukta olduğu kuzeybatısındaki Dalton'da konuşa Trump, iktidarı bırakmayabileceğinin sinyallerini verdi.

Trump, "Beyaz Saray'ı elimizden alamayacaklar. Her şeyimizle mücadele edeceğiz" dedi. Mitingdeki destekçiler, "Trump için mücadele et" diye tezahürat yaparak karşılık verdi.

Öte yandan eyaletin en büyük şehri Atlanta'da konuşan Biden, mevcut iktidarın pandemiyi idare ediş biçimini eleştirdi ve Demokrat kontrolüne geçerse Georgia'da değişiklikler yapılacağının sözünü verdi.

Biden, "Yeni bir yıla girdik ve yarın Atlanta, Georgia, hatta tüm Amerika için yeni bir gün olabilir" diye konuştu.

Biden, Demokrat adayların seçilmesi durumunda yardım çeklerinin 2 bin dolara çıkarılmasını sağlayacaklarını ifade etti.

Geçen günlerde Trump'ın, Kasım'da yapılan başkanlık seçimleri ardından kritik eyaletlerden olan Georgia'da eyaletin en üst düzey seçim yetkilisi olan eyalet sekreteri Brad Raffensperger'i arayarak 'sonucu değiştirmeye yetecek sayıda oy bulmasını' istediği ses kaydı ortaya çıkmıştı.