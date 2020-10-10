Trump, Beyaz Saray'dan halka seslendi: Ülkemizin sosyalist bir ülke olmasına izin veremeyiz

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedavisinin tamamlamasının ardından ilk kez Beyaz Saray önünde toplanan kalabalığa seslendi. Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde düzenlenen etkinlikte, ülkenin farklı yerlerinden gelen yüzlerce destekçisine "kanun ve düzeni sağlamayı sürdüreceği" vaadinde bulundu.

Konuşma yapacağı balkona gelişinde yüzünde maske olduğu görülen Trump, konuşmasına başlamadan hemen önce maskesini çıkardı.

Trump, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Yeniden büyük seçim mitinglerine başlayacağız çünkü ülkemizin sosyalist bir ülke olmasına izin veremeyiz" diye sözlerine başlayarak Demokrat rakibi Joe Biden'a yüklendi.

Çeşitli konu başlıklarında Demokratların ABD'ye zarar verdiklerini ve buna karşılık kendi yönetiminde ülkenin toparlandığını savunan Trump, sık sık "4 yıl daha" sloganları arasında "Bu seçimleri kazanacağız" vurgusu yaptı.

Trump, son dönemde ABD'de yaşanan şiddet olaylarına değinerek, "Biden, daha kanun ve düzen laflarını ağzına bile alamıyor, polislerimizi nasıl koruyacak" sözleriyle rakibini eleştirdi.

Kritik eyaletlerde kendisinin önde olduğunu savunan ABD Başkanı, anketlerde açıklanan rakamların gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü.