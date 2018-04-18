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Dünya

Trump: Ben ondan daha çok casusum

Nafiz Albayrak / New York, 18 Nisan (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla Türkiye’de tutuklu olarak yargılanan rahip Andrew Brunson ile ilgili ilginç bir paylaşımda bulundu

18 Nisan 2018 11:49

Nafiz Albayrak / New York, 18 Nisan (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla Türkiye’de tutuklu olarak yargılanan rahip Andrew Brunson ile ilgili ilginç bir paylaşımda bulundu.
Kişisel Twitter hesabından paylaştığı mesajda rahip Brunson’un Türkiye’de dayanaksız bir biçimde yargılandığını ve kendisinin masum olduğunu savunan Trump, \"ABD’de iyi bir centilmen ve Hristiyan lider olan rahip Andrew Brunson, Türkiye’de yargılanıp zulüm görüyor. Ona casus diyorlar ama ben ondan daha çok casusum. Umarım kendisinin ait olduğu güzel ailesine ve yurduna dönmesine izin verilir\" dedi. 
ABD Başkanı Donald Trump, daha önce de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerinde, Brunson’un serbest bırakılmasını talep etmişti. Hakkında 35 yıl hapis cezası istenen Brunson, geçtiğimiz gün ilk kez çıkarıldığı mahkemede, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmemişti. (Fotoğraflı)

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