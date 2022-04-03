Trump: Ben Beyaz Saray'da olsaydım Rusya asla Ukrayna'yı işgal etmezdi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, kendisi Beyaz Saray’da olsaydı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’yı işgal kararını almayacağını iddia etti.

The Independent’ta yer alan habere göre, eski ABD Başkanı Donald Trump, Michigan’da düzenlediği mitingde, Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaşla ilgili konuştu.

Trump, Rusya’nın başlattığı savaşa “şaşırdığını” belirterek şöyle devam etti:

“Ben Putin müzakere ediyor diye düşünüyordum. Sınırda 15 bin askeri vardı. Büyük bir anlaşma yapacağını düşündüm” dedi.

Trump, Putin’in Ukrayna’ya savaş açma kararında ABD’nin ağustos ayında Afganistan’dan çekilme şeklinin de etkili olduğunu iddia etti.

Trump, “Ben Beyaz Saray’da olsaydım bu işgal asla yaşanmazdı” dedi.