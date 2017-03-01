Trump beklenen konuşmasını gerçekleştirdi

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'deki ilk konuşmasını gerçekleştirdi.

Genelde Amerikan başkanlarının görevde kaldıktan en az bir yıl sonra gerçekleştirdiği konuşmayı Trump'ın bir ay sonra gerçekleştirmesi, politikalarının netleşmesi açısından önem taşıyordu.

Trump, konuşmasına Yahudi merkezlerine ve Yahudi mezarlıklarına gerçekleştirilen saldırılar ile geçen hafta Kansas City'de meydana gelen silahlı saldırıya atıfta bulunarak politikalardaki farklılıklara rağmen ABD'nin 'kötülüklere' karşı birleştiğini vurgulayarak başladı.

Dokuz yıl sonra ABD'nin kuruluşunun 250'nci yıl dönümünün kutlanacağını, bir sonraki kuşaklara nasıl bir ülkenin kalacağını düşünmeleri gerektiğini söyledi.

Trump, konuşmasında başından sonuna kadar 'Amerika'yı tekrar büyük güç yapalım' sloganının altını çizecek açıklamalarda bulundu.

Trump, konuşmasına 'yasa dışı göçmenlerin' gerçekleştirdiği saldırıların kurbanlarının ailelerini de çağırdı.

Tek tek isimleriyle bu kişilere seslenen Trump, Amerikan devletinin onları yarı yolda bıraktığını, bu yüzden yasa dışı göç ile mücadele etmeleri gerektiğini söyledi.

Diğer yandan Trump, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü NATO'ya olan bağlılıklarının sürdüğünü ancak NATO üyelerinin üzerine düşen mali ödemeleri yapması gerektiğini ifade etti.

Trump, yönetimi altında hayatını kaybeden ilk Amerikan askeri olan ABD Donanması'ndan William Ryan Owens'tan bahsederken askerin eşi Carryn Owens, en uzun alkışı alan kişi oldu.

Trump, Yemen'deki operasyonda hayatını kaybeden Owens'ın eşine seslendi ve meslektaşlarının askerden övgüyle bahsettiğini söyledi.

Bunun üzerine Kongre'de uzun bir alkış arası gerçekleşti, Trump da, 'Ryan'ın böylece rekor kırdığını' ifade etti.