Trump, bazı Avrupa ülkeleri ve Brezilya'ya seyahat yasağını kaldırma kararı aldı; Biden'ın geri çevireceği duyuruldu

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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki son günlerinde bazı Avrupa ülkeleri ve Brezilya'ya Koronavirüs nedeniyle uygulanan seyahat yasağını kaldırmak üzere imza atarken, Seçilmiş Başkan Joe Biden'ın göreve gelince bu kararı geri çevireceği belirtildi.

Trump'ın dün imzaladığı kararname Britanya, İrlanda, Şengen bölgesi ve Brezilya'dan gelen ziyaretçilere uygulanan yasağı kaldırıyordu. Karara bazı kamu sağlığı uzmanları ve Koronavirüs Görev Gücü yetkililerinin de destek verdiği belirtildi.

Biden'ın sözcüsü Jen Psaki, kararın duyurulmasının ardından, yasakların 26 Ocak'ta kalkmasına izin vermeyeceklerini duyurdu. Psaki, "Pandemi kötüleşirken ve daha bulaşıcı varyantlar ortaya çıkarken şimdi uluslararası seyahat yasağını kaldırmanın zamanı değil" dedi.

Psaki, Biden çarşamba günü göreve başlayınca uluslararası seyahat konusundaki önlemleri sıkılaştırmayı planladıklarını söyledi.

Geçen hafta Hstalık Koruma ve Önleme Merkezleri 26 Ocak'tan itibaren ABD'ye girecek tüm ziyaretçilerin negatif Koronavirüs test sonucu sunmasını istedi. Biden'ın engellememesi durumunda Trump'ın seyahat yasaklarını kaldırma kararı aynı günde yürürlüğe girecek.