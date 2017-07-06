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Dünya

Trump: Batı medeniyetinin geleceği tehlikede

“Rusya düşmana karşı mücadelede sorumlu devlet arasına katılmalıdır”

06 Temmuz 2017 19:03

ABD Başkanı Donald Trump, Polonya’nın başkenti Varşova’da yaptığı konuşmada, Batı medeniyetinin geleceğinin tehlikede olduğunu söyledi ve Rusya’nın “sorumlu devletler” arasına katılması gerektiğini söyledi.

G20 zirvesine katılacağı Hamburg’a gitmeden önce Varşova’yı ziyaret eden Trump, 1944’te Nazilere karşı direniş anısına yapılan anıtın bulunduğu Krasinski Meydanı’nda toplanan kalabalığa hitap etti. 

Avrupa’nın terör ve aşırıcılıkla daha sert bir şekilde mücadele etmesi gerektiğini kaydeden Trump, “Polonya örneği bize Batı’nın insanların hayatta kalma iradesini temel aldığını göstermektedir. Günümüzde asıl soru Batı’nın hayatta kalma iradesi olup olmadığıdır” dedi. 

Trump, Rusya’nın Ukrayna’yı istikrarsızlaştırmaya çalıştığını ve Suriye ile İran’da düşman rejimleri desteklediğini de belirterek “Rusya düşmana karşı mücadelede ve medeniyetin savunulması konusunda sorumlu devlet arasına katılmalıdır” diye konuştu. 

Polonya’daki sağ görüşlü hükümet, terörle ve göçle sert mücadele edilmesi konusunda Trump yönetimiyle fikir birliği içinde.

Trump, Hamburg’daki G20 zirvesinde ilk defa Rusya Devlet Başaknı Valdimir Putin ile bir araya gelecek.

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