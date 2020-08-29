Trump: Basketbolcuların siyasi protestoları NBA'yi yok edecek

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ABD Başkanı Donald Trump, NBA'de basketbolcuların Kenosha'da siyah bir adamın polis tarafından 8 defa sırtından vurulması sebebiyle maçlara çıkmamasını "siyasi bir eylem" olarak değerlendirdikten sonra bu tür girişimlerin sporu yok edeceğini iddia etti.

ABD başkanlarının makam uçağı Air For One'da konuşan Trump, "NBA'de yaptıkları şey özellikle basketbolu yok edecek" dedi. ABD lideri daha sonra bu tür eylemlerin NBA için tehdit teşkil ettiğini dile getirdi.

İnsanların spor müsabakalarında siyaset görmek istemediğini ifade eden Trump, "Bu NBA için çok kötü, Amerikan futbolu için de çok kötü olacak" diye konuştu. NFL futbolcularının da sezon başlayınca sistematik ırkçılık ve polis şiddetine karşı benzer bir eylem düzenlemesi bekleniyor.

Polisin Blake'i vurmasının ardından NBA'de karşılaşmalar üç gün boyunca ertelendi. Basketbolun yanı sıra bazı beyzbol ve futbol oyuncuları da karşılaşmalara çıkmayı reddetti. Varılan anlaşma sonucunda NBA karşılaşmaları bugün tekrar başlayacak.