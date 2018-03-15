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Dünya

Trump: Başkanlık seçimlerini rakibim kazansaydı Mars'a gidemezdiniz

“Hava kuvvetlerimiz var, uzay kuvvetlerimiz de olacak”

15 Mart 2018 03:32

ABD Başkanı olduğundan beri ilk kez California eyaletini ziyaret eden Donald Trump, San Diego'da askerlere yaptığı konuşmada, gelecekte ABD ordusu içinde 'Uzay Kuvvetleri' oluşturabileceklerini söyledi. ABD Başkanı "Eğer rakibim (başkanlık seçimini) kazansaydı Mars'a gidemezdiniz. Hatta bunu hayal bile edemezdiniz" dedi.

“Hava kuvvetlerimiz var, uzay kuvvetlerimiz de olacak”

Sputnik’te yer alan habere göre, California eyaletindeki San Diego şehrinde askerlerle biraraya gelen Trump "Benim uzay konusundaki yeni ulusal stratejim uzayı tıpkı kara, deniz ve hava gibi bir savaş alanı olarak tanıyor. Bir Uzay Kuvvetleri'ne sahip olabiliriz. Hava Kuvvetlerimiz var, Uzay Kuvvetlerimiz de olacak. Ordumuz, donanmamız var" ifadelerini kullandı. ABD'nin yakın gelecekte Mars gezegenine yapmayı planladığı seyahatten bahseden Trump, "Eğer rakibim (başkanlık seçimini) kazansaydı Mars'a gidemezdiniz. Hatta bunu hayal bile edemezdiniz" iddiasında bulundu. Trump sözlerini şu şekilde sürdürdü:

​“Bunu söylerken çok da ciddi değildim ama sonra bunun harika bir fikir olduğunu söyledim"

"Biliyorsunuz geçen gün 'uzayda büyük miktarda iş yapmamız nedeniyle belki de uzay kuvvetlerine sahip olmamız gerektiğini' söyledim. Bunu söylerken çok da ciddi değildim ama sonra bunun harika bir fikir olduğunu ve belki de bunu yapmamız gerektiğini söyledim."

Geçen yıl ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi, Hava Kuvvetleri biriminin altında 'Uzay Kuvvetleri'nin kurulmasının önünü açan tasarıyı desteklemişti.

Temsilciler Meclisi ve Senato ise nihai olarak yıllık Savunma Bakanlığı yetkilendirme kanunu çerçevesinde ayrı bir Uzay Kuvvetleri kurulmamasına karar vermişti. Ancak bazı uzmanlara göre kanun gelecekte bu birimin kurulmasına zemin hazırlıyor.

Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster da daha önce yaptığı bir açıklamada ABD'nin uzayda yaşanacak çatışmalara hazırlıklı olması gerektiğini ifade etmişti.

 

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