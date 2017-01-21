Trump başkanlık koltuğuna oturdu, Beyaz Saray'ın internet sitesinden LGBTİ hakları ve küresel ısınma kaldırıldı

ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump'ın, başkanlık yeminini etmesinin ardından Beyaz Saray'ın resmi sitesinden ekonomi, enerji ve dış politika gibi konularda bir dizi duyuru yapıldı. Trump’ın selefi Barack Obama'nın İklim Eylem Planı'nı kaldırmaya kararlı olduğu bildirildi. Beyaz Saray’ın sitesinden LGBTİ hakları ile ilgili bölüm de çıkarıldı.

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Beyaz Sray'dan "Önce Amerika Enerji Planı" başlığıyla yayınlanan duyuruda, Trump yönetiminin enerji politikalarının maliyeti düşürmeye odaklanacağı belirtildi. Metinde, "ABD Enerji sektörü çok uzun süre boyunca külfetli regülasyonlarla zapt edildi. Başkan Trump, İklim Eylem Planı ve ABD'nin Suları gibi zararlı ve gereksiz yasaları kaldırmaya kararlı. Bu sınırlamaların iptal edilmesi, Amerikan işçilerine ücretlerini gelecek 7 yıl boyunca 30 milyar dolarartırarak büyük yarar sağlayacak." ifadesine yer verildi.

"Kaya petrolü ve kaya gazı devrimi kucaklanacak"

Enerji politikalarının ABD'nin kullanılmayan enerji kaynaklarını değerlendireceği belirtilen metinde, şunlar kaydedildi:

"Trump yönetimi, milyonlarca Amerikalıya istihdam ve refah getirecek kaya petrolü ve kaya gazı devrimini kucaklayacak. Özellikle federal topraklardaki tahminen 50 trilyon dolar değerindeki kullanılmayan kaya petrolü, gazı ve doğal gaz kaynaklarından faydalanmalıyız. Enerji üretiminden elde edilen gelirleri yolları, köprüleri ve kamu altyapısını yeniden inşa etmek için kullanacağız. Daha ucuz enerji Amerikan tarımına da büyük bir destek sağlayacak."

Trump'ın, Temiz Kömür Teknolojisi'ne sadık kalarak kömür endüstrisini canlandıracağı belirtilen metinde, ABD'nin enerji üretiminin artmasının ekonominin yanı sıra ulusal güvenliği de iyileştireceği vurgulandı.

Metinde, ayrıca "Başkan Trump, ABD'yi enerji alanında OPEC kartelinden ve çıkarlarımıza düşmanca yaklaşan her ülkeden kurtararak bağımsız hale getirmeye kararlı. Aynı zamanda, terörizm karşıtı stratejimiz çerçevesinde, Körfez ülkesi müttefiklerimizle pozitif bir enerji ilişkisi geliştirmeye çalışacağız" ifadelerine yer verildi.

Küresel ısınma Beyaz Saray'ın sitesinden kaldırıldı

Bu arada, Beyaz Saray'ın internet sitesinin Trump’ın yemin töreninden yaklaşık yarım saat sonra güncellenmesi ve Obama yönetiminin politikalarına yönelik bazı linklerin siteden kaldırılması dikkat çekti.

Sitede daha önce yer alan “Küresel ısınma” bölümü kaldırılan bölümlerden biri olarak kayıtlara geçti.

LGBTİ hakları bölümü kaldırıldı

LGBTİ hakları ile ilgili sayfa da Trump’ın başkanlık koltuğuna oturması ile kaldırıldı. ABD’deki LGBTİ toplumu, eşcinsel evliliğin tüm ülkede yasal hale getirildiği Obama döneminde kaydedilen ilerlemelerin kaybedileceğinden endişeli. Trump başkan adaylığı döneminde eşcinsel evliliğe karşı olduğunu söylerken, başkan yardımcısı Mike Pence, politik kariyeri boyunca gay karşıtı kampanyalara destek vermiş bir isim olarak tanınıyor.

"Trump'ın cesur planı"

"İş imkanlarını Geri Getirmek ve Büyüme" başlıklı duyuruda, ABD ekonomisinin 2008'de yaşanan durgunluktan bu yana 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en yavaş iyileşme dönemini geçirdiği ifade edildi.

Bu dönemde, sanayi sektöründe yaklaşık 300 bin iş pozisyonunun kaybolduğu belirtilen metinde, ayrıca Amerikalıların iş gücüne katılımının 1970'lerden bu yana en düşük seviyelerine gerilediği, kamu borcunun iki katına çıktığını ve orta sınıfın küçüldüğü vurgulandı.

Trump'ın "ülke ekonomisini yeniden rayına sokmak için gelecek on yılda 25 milyon kişiye istihdam yaratacak ve büyümeyi yıllık yüzde 4'e çıkaracak cesur bir planı olduğu" ifade edilen metinde şunlar kaydedildi:

"Plan Amerikalı çalışanlara ve şirketlerine zor kazandıkları dolarların daha fazlasını tutmaları için yardım edecek büyüme dostu vergi reformuyla başlayacak. Başkanın planı vergi oranlarını her vergi dilimindeki Amerikalı için düşürecek, vergi kanunlarını basitleştirecek ve ABD'nin dünyadaki en yükseklerden biri olan kurumsal vergi oranını aşağı çekecek. Miladını doldurmuş, aşırı kompleks ve külfetli vergi kanunlarının düzeltilmesi, milyonlarca yeni iş yaratıp, büyümeyi destekleyerek, Amerikan ekonomisini dizginlerinden kurtaracak."

Trump'ın bir iş adamı ve iş veren olarak Washington'ı Amerikanın küçük ölçekli şirketleri, girişimcileri ve işçilerinin yolundan çekmenin ne kadar önemli olduğunu bildiği belirtilen duyuruda, federal regülasyonların ABD ekonomisine sadece 2015'te 2 trilyon dolara mal olduğu savunuldu.

"Başkan Trump, bu nedenle yeni federal regülasyonların ertelenmesini teklif etti ve kurumların liderlerine istihdamı öldüren ve kaldırılması gereken regülasyonları tespit etme talimatını verdi." ifadeleri kullanılan metinde, ayrıca Trump'ın mevcut ticaret anlaşmalarını yeniden müzakere ederek ve gelecek anlaşmalar konusunda katı davranarak en iyi ticaret anlaşmalarını getireceği kaydedildi.

Metinde, ayrıca, "Başkanın planları, Amerika'nın ticaret ortaklarına, bizim illegal ve adaletsiz uygulamalarla Amerikan işçilerine zarar veren ülkeler için bunun sonuçlarına katlanacağını garanti edecek şekilde iş yapacağımızı gösterecek" denildi.