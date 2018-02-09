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Dünya

Trump, başkanlığındaki 'en muhteşem' anını açıkladı

"Önceki başkanlar sözlerini tutmadı"

09 Şubat 2018 20:16

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlığının ilk yılındaki en unutulmaz anı için ''Bence en muhteşem anım Kudüs'tü" dedi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun destekçisi Sheldon Adelson'ın sahibi olduğu 'Israel Hayom' gazetesine konuşan ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık'ta Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanımasının, görevde geçirdiği sürenin doruk noktasını oluşturduğunu söyledi. 

"Sözümü tuttum"

Trump, seçim kampanyasında verdiği Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanıma sözünü tuttuğunu ve bir an için olsun bu kararından pişman olmadığını ifade etti.

"Bana teşekkür etmeyen de var"

Gazetenin genel yayın yönetmeni Boaz Bismuth'un başkanlığının ilk yılındaki en unutulmaz anını sorması üzerine Trump hiç duraksamadan şunları söyledi: ''Bence en muhteşem anım Kudüs'tü. Kudüs'ü sizin güzel başkentiniz olarak tanımam çok önemliydi, pek çok kişi için son derece önemli bir karardı, bunun için bana teşekkür ettiler. Tümüyle dürüst olmam gerekirse bana teşekkür etmeyenler de vardı. Ama çok önemli bir sözdü ve ben yerine getirdim.''

"Önceki başkanlar sözlerini tutmadı"

''Başkanlığınızın ilk yılında Kudüs'ü tanıyacağınızı öngörüyor muydunuz'' sorusu üzerine ''Evet, bunu ilk yılımda yapmak istediğimi söylemiştim'' karşılığını veren Trump, diğer başkanların kampanyalarında vaat etmelerine karşın aşırı baskı altında kaldıklarından bu kararı alamadığını, onları engellemek için muazzam çaba harcandığını öne sürdü.

"Kudüs pazarlık konusu olmaktan çıktı"

Sputnik'te yer alan habere göre, Bismuth'un ''Küdüs'ü tanımam onu müzakare masasının konusu olmaktan çıkardı'' sözüyle ne kast ettiğini sorması üzerine Trump ''Küdüs'ü müzakere masasının konusu olmaktan çıkararak İsrail'in başkenti olduğunu çok net ortaya koydum. Spesifik sınırlara gelince, bu konuda iki taraf hangi karara varırsa onu destekleyeceğim'' dedi.

"Barış için İsrail'in de önemli ödünler vermesi lazım"

Bismuth'un ''Küdüs'ü başkenti olarak tanımanız karşılığında İsrail'in yapması gereken bir şey var mı'' diye sorarak İsrail'den ödün bekleyip beklemediğini yokladığı Trump ''Bence her iki tarafın (İsrail-Filistin) da bir barış anlaşmasına ulaşmak için önemli ödünler vermesi gerekecek'' diye konuştu.

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