"Trump, başkan olduğu dönem Çin'in hortum üretip ABD'ye gönderme ihtimalini sordu"

İsmini vermeyen bir eski danışman, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın görevde olduğu sırada danışmanlarına Çin’in hortum üretip ABD’ye zarar vermek üzere gönderme ihtimalini sorduğunu iddia etti.

Rolling Stone dergisine konuşan ismini vermeyen eski bir yetkili, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkedeki hortumlarla ilgili ilginç ihtimalini anlattı. Eski yetkili, Trump’ın danışmanlarına Çin’in hortum üretip ABD’ye gönderme ihtimalini sorduğunu, aynı zamanda bunun bir savaş adımı olarak sayılıp sayılamayacağını sorduğunu söyledi.

Kaynak, “Hiç şaka yapıyor hissini almadım” dedi.

Rolling Stone’a konuşan başka bir kaynak da Çin’in hortum üretip üretmediğine ilişkin soruyu duyduğunu söyledi.

Trump görevi bıraktığından bu yana eski dönem yanında çalışan kişiler, eski ABD Başkanı’nın dış politikaya ilişkin ilginç yorum ve önerilerini anlatıyor.