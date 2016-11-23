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BBC Türkçe

Trump: Başkan da, işadamı da olabilirim

ABD'nin 45. Başkanı seçilen Donald Trump başkan olarak göreve başladıktan sonra şirketleriyle ilişkisini kesmeyeceğini açıkladı. Demokrat partililer ise yeni başkanın görevi ve şirketleri arasındaki çıkar çatışmalarını önlemek için harekete geçti.

23 Kasım 2016 19:11

ABD'nin 45. Başkanı seçilen Donald Trump 20 Ocak'ta göreve başladıktan sonra şirketleriyle ilişkisini kesmeyeceğini açıkladı.

New York Times gazetesine demeç veren Trump, "Teorik olarak hem işimi hem de ülkeyi mükemmel bir şekilde yönetebilirim" dedi.

Yasal olarak buna mecbur olmadığını ifade eden Trump, elindeki iki sorumluluk alanı birbirinden ayırmak için bir şeyler yapacağını da ekledi.

Trump, buna karşın Trump markasının daha önce hiç olmadığı kadar cazip olduğunu da belirtti.

ABD yasalarına göre Başkan'ın varlıklarını satması gerekmiyor, ancak geçmişteki ABD başkanları göreve gelince ticari ilişkilerine son vermişti.

Demokrat Partili Senatör Ben Cardin ise Trump'ın şirketleriyle resmen ilşikisini kesmesi için harekete geçti.

Cardin Trump'ın varlıklarını bir kayyumun yönetimine bırakması ve olası çıkar çatışmalarını önlemek için anayasaya uyması çağrısı yapan bir önergeyi gelecek hafta Senato'ya sunacağını açıkladı.

Forbes dergisinin sevrvetinin 3.7 milyar dolar olduğunu yazdığı emlak milyarderi Trump'ın 500'den fazla şirketi bulunuyor.

Çıkar çatışması oluşturabilecek konular arasında Washington'da yeni açılan Trump International Oteli bulunuyor.

BBC'nin muhabiri David Willis, başkanlık yemini öncesinde pek çok kişinin Trump'ı ziyaret etmesinden otelin kazanç sağladığını söylüyor.

Buna ek olarak Willis, otel federal hükümetten kiralanan arsaya inşa edildiği için Trump başkan olunca hem ev sahibi hem de kiracı durumuna düşeceğini aktardı.

Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri ile yapılan telefon görüşmesine katılması ABD'de tepkiye neden olmuştu.

Arjantin hükümeti, Trump'ın Macri'den kendi şirketine ait bir inşaat projesini onaylamasını istediği yönüdeki haberleri yalanladı.

Trump New York Times söyleşisinde ayrıca bir konferansta Nazi selamı vererek Trump'ı kutlayan aşırı sağcı aktivistleri onaylamadığını da söyledi.

Öte yandan eski CIA başkanı general David Patraeus, Beyaz Saray ekibini kurmaya çalışan Trump'ın kadrosunda çalışmayı isteyeceğini açıkladı.

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