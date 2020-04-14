Trump, basını hedef aldı; CNN, "Sinirli Trump, brifingi propoganda seansına çevirdi" yazdı ve yayını kesti

T24 Dış haberler

ABD'nin en çok izlenen haber kanallarından CNN, ABD Başkanı Donald Trump'ın basını hedef almasının ardından yayını kesti ve ABD liderine ulusal televizyon kanallarında örneğine az rastlanır bir biçimde tepki gösterdi.

Trump, Koronavirüs'le Mücadele Görev Gücü brifinginde basında yer alan "Trump uyarılara rağmen kulak asmadı" konulu haberlere tepki gösterdi. Sık sık "hiç bir şeyi yanlış yapmadığını" vurgulayan Trump, salondakilere basının salgın süresince yaptığı kendisiyle ilgili "olumlu" haberleri içeren bir video izletti.

Trump'ın basını hedef aldığı sırada CNN, bant yazısını, "Sinirli Trump, brifingi propoganda seansına çevirdi" diye değiştirdi. Aynı bantta birkaç dakika sonra, Trump'ın sinir krizi geçirdiği yazdı.

Sıklıkla değiştirilen altyazıda bir noktada, "Trump, Görev Gücü brifingini Koronavirüs'e verilen karşılık konusunda tarihi yeniden yazmak için kullanıyor" ifadeleri yer aldı.

CNN'in yayını kesmesinin ardından sunucu John King, "Beyaz Saray brifing salonunda vergi mükelleflerinin masraflarını ödediği bir propaganda videosu göstermek... En sevdiğiniz kelimeyi söyleyebilirsiniz" dedi.

MSNBC de CNN ile yakın zamanlarda yayını kesti. MSNBC sunucusu Ari Melber, yayının kesilmesinin ardından izleyiciyi selamlayarak, "Beyaz Saray Koronavirüs brifingi olmayan bir şeyde araya giriyoruz" dedi.