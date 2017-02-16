Trump, basına ve istihbarat kuruluşlara tepkili

ABD Başkanı Donald Trump, bazı danışmanlarının Rus yetkililerle temas halinde olduğuna dair çıkan haberleri 'saçmalık' diye niteledi. ABD Başkanı ayrıca istihbarat kuruluşlarını da basına bilgi sızdırmakla suçladı.

New York Times gazetesi bazı yetkililere dayandırdığı haberinde, Rusya'nın Ulusal Demokrat Komitesi'ne siber saldırılar yaptığı iddialarına kanıt olarak bazı konuşmaları ele geçirildiğini yazdı.

Daha sonra Amerikan basınında bu iddiaları güçlendiren yayımlar yapıldı.

Bunun üzerine Trump, Twitter'da "New York Times ve Washington Post'a istihbarat servisleri tarafından (NSA ve FBI?) yasadışı bir şekilde bilgi sızdırıldı" yazdı.

İstihbarat yetkilileri, Rusya'nın başkanlık seçimini Trump lehine etkilemeye çalıştığını açıklamıştı.

Ancak Rusya, ABD'nin elinde ispat olmadığını söyleyerek suçlamaları reddetti.

Trump daha sonra "Bu Rusya bağlantısı saçmalığı Hillary Clinton'ın seçim kampanyasında yaptığı birçok hatayı kapatma çabası" tweetini attı.

Son günlerde Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in Rusya'yla temasta olduğu suçlamaları, Trump, ABD basını ve istihbarat servisleri arasında büyük gerginliğe sebep oldu.

Cumhuriyetçiler ve Demokratlar, Flynn'in Rusya'yla bağlantılarıyla ilgili kapsamlı soruşturma başlatılmasını istedi.

Reuters, Demokrat Partili Adam Schiff'in, soruşturmaların Rusya'nın ABD'ye yaptığı siber saldırılara ve Flynn'in telefon konuşmalarına kadar genişletileceğini söylediğini bildirdi.

FBI ve Senato komisyonu da iddiaları soruşturacağını söyledi.

ABD istihbarat servisleri tarafından ele geçirilen telefon konuşmalarının, Trump'ın kampanya yetkilileri ile Rus istihbarat ve hükümet yetkilileri arasında geçtiği söyleniyor.

Ancak Times gazetesine konuşan yetkililer, Trump'ın ekibinin siber saldırılarla bağlantılı olduğuna yönelik kanıt olmadığını söylüyor.

Yetkililerin Ruslarla temas kuran isimler arasında Michael Flynn ve Trump'ın eski kampanya menajeri Paul Manafort'un bulunduğunu söylediği belirtiliyor.

Manafort Times'a yaptığı açıklamada, "Ben hiçbir zaman bilerek bir Rusya istihbarat görevlisine konuşmadım ve bugün süren soruşturmalar dışında hiçbir zaman Rusya hükümeti veya Putin yönetimiyle ilgili bir konuya dahil olmadım. Bu insanlar ortada 'Ben bir Rus istihbarat görevlisiyim diyen rozetler takmıyorlar" dedi.