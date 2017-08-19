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Dünya
Deutsche Welle

Trump baş stratejistini de kovdu

ABD Başkanı Donald Trump, aşırı sağ görüşleriyle tanınan baş stratejisti Steve Bannon'ın görevine son verdi.

19 Ağustos 2017 01:19

ABD Başkanı Trump'ın ekibindeki ayrılıklara bir yenisi daha eklendi. Trump'ın Müslüman ülkelere seyahat yasağı dahil, birçok tartışmalı politikasının arkasındaki isim olarak bilinen Steve Bannon'ın baş strateji danışmanlığı görevine son verildi.

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders, "Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü John Kelly ve Steve Bannon, bunun Steve'in son günü olduğu konusunda karşılıklı olarak mutabık kaldı" açıklamasında bulundu. Sanders, "Hizmetlerinden dolayı minnettarız ve kendisine iyi dileklerimizi sunuyoruz" diye ekledi.

Eski bir donanma subayı ve Hollywood yapımcısı olan Bannon, Beyaz Saray'da nispeten ılımlı isimlerle yaşadığı görüş ayrılıklarıyla gündeme gelmişti. 63 yaşındaki Bannon'ın tartıştığı Beyaz Saray danışmanları arasında Trump'ın damadı Jared Kushner de bulunuyordu.

Trump'ın üzerindeki 'Bannon' baskısı artmıştı

Yaklaşık yedi aydır ABD başkanı olan Trump'a yönelik eleştiriler, Charlottesville kentindeki ırkçı saldırıyla ilgili yaptığı yorumlar nedeniyle şiddetlenmişti. Cumhuriyetçilerden, ekonomi çevrelerinden ve ABD'nin yurt dışındaki müttefiklerinden de tepki gören Trump'a Bannon'ın görevden alınması için yapılan çağrılar da artmıştı.

Yahudi karşıtı ve beyazların üstünlüğünü savunan görüşleri yüzünden eleştirilen Bannon, Trump'ın seçim kampanyasındaki kıdemli danışmanlarından ve Beyaz Saray'ın en etkili isimlerden biriydi. Trump’ın seçim kampanyası ekibine girmeden önce aşırı sağcı Breitbart News haber sitesinin başında olan Bannon, ataması yapıldığı günden beri bazı partililerin mesafeli yaklaştığı bir isimdi.

Son dönemde, Trump'a yakın isimlerden Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, Kalem Müdürü Reince Priebus ve İletişim Direktörü Anthony Scaramucci ile yollar ayrılmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/AFP/AP,CÖ/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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