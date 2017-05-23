Trump “barış” için Filistin'de

Batı Şeria'da Filistin Yönetimi lideri Mahmud Abbas ile ortak bir basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump, bir barış anlaşması için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi.

ABD Başkanı, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaların çözümünün tüm bölgede barış için bir öncü olacağını dile getirdi. Trump, “Eğer İsrail ve Filistin barış yapabilirse, tüm Ortadoğu’da barış süreci başlayacaktır ve bu muazzam bir başarı olacaktır" dedi.

Filistin lideri Abbas’ın bu hedefe ulaşmak için kendisine yardım etmeye hazır olduğunu belirten Trump, İsrail Başbakanı'nı kastederek, "(Benyamin) Netanyahu da aynı konuda söz verdi“ şeklinde konuştu.

Trump, ABD'nin Filistinlilere ve İsrail'e, barışa ulaşmaları için yardım edebileceğini umduğunu da sözlerine ekledi.

ABD'nin terörle mücadele önlemleri konusunda Filistin ile işbirliği yapmak ve ekonomilerini desteklemek istediğini söyleyen Trump, "Barış terörizmin desteklendiği bir çevrede gelişemez” ifadelerini kullandı.

Abbas Filistin'in tanınmasını istedi

Trump'ın çabalarının kendisine umut verdiğini söyleyen Abbas ise Fiilistin'in İsrail ile çatışmasının nedeninin dini olmadığını belirtti.

Abbas, "En temel sorunumuz işgal ve yerleşim yerleri ile biz İsrail'i tanırken, İsrail'in Filistin'i bir devlet olarak tanımaktan kaçınmasıdır” şeklinde konuştu.

Abbas açıklamasında 1967 öncesi sınırlara dönülmesi ve başkentin Doğu Kudüs olması koşullarıyla Filistin'in bağımsız bir devlet olması talebini de yineledi.

Trump'ın Filistin ziyareti sonrası Vatikan'ı, NATO ve G7 toplantıları için de Brüksel ve İtalya'yı ziyaret etmesi bekleniyor.

©Deutsche Welle Türkçe

dpa, BS/CÖ