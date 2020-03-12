Trump, Avrupa'dan ABD'ye seyahatleri 30 gün süreyle durdurdu

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ABD'de yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) vakalaranın ciddi bir artış göstermesinin ardından Başkan Donald Trump, Avrupa'dan ABD'ye ziyaretlerin 30 gün boyunca durdurulmasını emretti.

Trump, yasakların Avrupa Birliği'nden Ocak ayının sonunda ayrılan Britanya'yı kapsamayacağını ifade etti.

Başkanlığı süresince ikinci defa Oval Ofis'ten halkına seslenen Trump, binden fazla ABD vatandaşına bulaşan ve 30'dan fazlasının öldüren salgınla mücadele ettiklerini bildirdi.

"Virüsle mücadelede kritik bir safhadayız" diyen Trump, "Çin konusunda erken harekete geçerek çok hayat kurtardık. Şimdi aynı hamleyi Avrupa için yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

ABD lideri konuşmasında "ticaret ve ithalat da durdurulacak" diyerek kafa karışıklığı yaratsa da, daha sonra sözlerine açıklık getirerek, "ticaretin hiçbir şekilde etkilenmeyeceğini" ifade etti. Konuşmasından sonra bir tweet atan Trump, "Seyahat yasakları insanları durdurur, ürünleri değil" yazdı.

Trump'ın kararı, Avrupa Birliği'nin üyesi olan 26 ülkeyi (Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İtalya, Letonya, Liechtenstein, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç ve İsviçre) etkileyecek. Karardan Türkiye etkilenmeyecek.

Trump, küçük işletme sahiplerine ve Koronavirüs'ten etkilenen işçilere de ekonomik destekler sağlanacağını ifade etti.