Trump AVM önünde eylem: Bu normal değil!

Halkevleri üyeleri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "normalleşme" planının halkın sağlığını değil sermayenin kârlılığını gözettiğine dikkat çekip "Cumhurbaşkanı, patronlar, bakanlar güvende; Halk yolda, işte, AVM'de tehlikede! Bu normal değil!" diyerek Trump AVM önünde bir protesto düzenledi

Halkevleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Koronvirüs (Covid-19) salgınına ilişkin açıkladığı “normalleşme” planını protesto etti.

Sendika.org'un aktardığına göre İstanbul Şişli’deki Trump AVM önünde bir açıklama yapan Halkevleri üyeleri şunları söyledi:

"Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı normalleşme planını açıkladı fakat bizler normalleşemiyoruz. Bu normal onun, bakanlarının, sermaye sahiplerinin normali iki aydır zorunlu karantinada işsiz güçsüz bir şekilde kalmış olan bizlerin normali değil.

Onların normali halkın canını almak pahasına turizmi canlandırmak için yazlık yerlerde şehirler arası seyahat yasağını kaldırmak, onların normali AVM sahipleri için hizmet sektöründe çalışanları tehlikeye atmaktır."

Erdoğan’ın ve bakanların, “normalleşme” adımlarıyla halkı salgının kucağına ittiğini ancak kendilerinin korunaklı yaşamlarını sürdürdüğünü belirten Halkevciler, “Tamam normalleşelim biz de ama önce siz!” diyerek Erdoğan’ı ve bakanları halkın arasına karışmaya çağırdı: “'Esnafa destek veriyoruz’ diyen Berat Albayrak esnafın arasına karışsın! Çalışma Bakanı, gitsin bir fabrikada çalışmaya başlasın! Sağlık Bakanı, bir hastanede korumasız, maskesiz çalışan bir sağlık işçisinin yerine geçsin!”

“Halkın yaşam ve sağlık hakkını savunacağız!” diyen Halkevciler, eylemi “Herkes için geçim ödeneği; Herkes için parasız maske ve hijyen malzemesi; Herkes için parasız, kamusal sağlık hizmeti; Sermaye için değil halk için bütçe” taleplerini dile getirerek sonlandırdı.

Eylemin ardından polis Halkevleri üyelerine GBT kontrolü yaptı. “Pankartı kimin açtığının ve suç unsuru bulunup bulunmadığının” inceleneceği gerekçesiyle gözaltına alınan bir Halkevci, kısa süre sonra Kuştepe Polis Merkezi’nden serbest bırakıldı.