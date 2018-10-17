T24 LogoT24 Logo
Dünya

Trump 'at suratlı' dediği porno yıldızı Stormy Daniels ile Twitter'dan alay etti

Daniels, Trump'ın attığı bir tweet'e karşı hakaret davası açmıştı, ancak bu tweet hakim tarafından ifade özgürlüğü kapsamında bulundu

17 Ekim 2018 00:04

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine karşı açtığı davalardan birini kaybeden porno yıldızı Stormy Daniels ile Twitter üzerinden alay etti.

Daniels, Trump'ın attığı bir tweet'e karşı hakaret davası açmıştı, ancak bu tweet hakim tarafından ifade özgürlüğü kapsamında bulundu.

Trump bugün attığı tweet'te ise "At suratlının ve üçüncü sınıf avukatının peşinden artık gidebileceğini" yazdı.

ETİKETLER

Donald TrumpStormy Danielsdalga geçtiporno yıldızı
","articleSection":"Dünya","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2018-10-17T00:04:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/trump-at-suratli-dedigi-porno-yildizi-stormy-daniels-ile-twitterdan-alay-etti,725034","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/trump-at-suratli-dedigi-porno-yildizi-stormy-daniels-ile-twitterdan-alay-etti,725034"}]
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24