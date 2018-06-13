Trump: Artık Kuzey Kore'den gelen bir nükleer tehdit yok

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore ile görüşmelerinin olumlu geçtiğini belirterek, "Artık Kuzey Kore'den gelen bir nükleer tehdit yok. Kim Jong-un'la görüşmek ilginç ve oldukça olumlu bir deneyimdi. Kuzey Kore'nin gelecekte büyük bir potansiyeli var" dedi.

Trump, Singapur'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Kore Yarımadası'nın 'nükleer silahlardan arındırılması' ve iki ülke ilişkilerinin iyileştirilmesi amacıyla yapılan tarihi zirveden dönüşünde Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Trump " Uzun bir yolculuk sonrası yeni döndüm. Ancak şimdi herkes, göreve gelmemden beri kendilerini daha güvende hissedebilir. Artık Kuzey Kore'den bir Nükleer Tehdit yok. Kim Jong-un'la görüşme ilginç ve çok olumlu bir deneyimdi. Kuzey Kore'nin gelecek için büyük bir poyansiyeli var" dedi.

Trump attığı ikinci tweet'de de "Ben göreve başlamadan önce insanlar Kuzey Kore ile savaşa gireceğimizi varsayıyordu. Başkan Obama, Kuzey Kore'nin bizim en büyük ve en tehlikeli sorunumuz olduğunu söylemişti. Artık değil — bu gece rahat uyuyun!" ifadelerini kullandı.