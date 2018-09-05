T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Trump: Arjantin'in IMF ile yaptığı anlaşmayı destekliyorum

İstanbul, 5 Eylül (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Arjantin'i içinde olduğu zor zamanlarda ve ekonomik sıkıntıların üstesinden gelmek için Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yaptığı anlaşmayı desteklediğini söyledi

05 Eylül 2018 11:31

İstanbul, 5 Eylül (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, ABD\'nin Arjantin\'i içinde olduğu zor zamanlarda ve ekonomik sıkıntıların üstesinden gelmek için Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yaptığı anlaşmayı desteklediğini söyledi.
Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri ile telefon görüşmesinin ardından açıklama yapan Trump, \"Arjantin Devlet Başkanı Macri\'nin liderliğine güveniyorum ve cari ekonomik zorlukları ile başa çıkmak için Arjantin\'in parasal ve mali politikalarının güçlendirilmesi konusunda IMF ile yaptığı anlaşmayı destekliyorum\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Eylül DHAABD Başkanı Donald Trump ABD ArjantinUluslararası Para Fonu IMFArjantin Devlet Başkanı Mauricio MacriTrumpDevlet Başkanı MacriArjantinIMF
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24