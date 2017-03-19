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Dünya

Trump: Almanya, ABD ve NATO’ya borçlu

Trump, Merkel ile gergin geçen toplantısının ardından açıklama yaptı

19 Mart 2017 00:15

Almanya Başbakanı Angela Merkel'i dün Beyaz Saray'da kabul eden Trump bugün Twitter hesabı üzerinden görüşmeyle ilgili kısa bir açıklama yaptı.

Trump, "Yalan haberlerden duyduklarınıza rağmen Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile harika bir toplantı yaptım. Bununla birlikte NATO ve ABD'ye, Almanya'ya sağladığı güçlü ve oldukça pahalı savunma için büyük meblağlarda para ödenmek zorunda!” diye yazdı.

2014 yılındaki NATO zirvesinde müttefik ülkelerin 2024'e kadar savunma harcamalarını gayrisafi yurtiçi hasılânın yüzde 2'sine çekmesi kabul edilmişti. Konu Beyaz Saray'daki Trump-Merkel buluşmasında da tekrar gündeme geldi.

Ortak basın toplantısında Trump Merkel'e Almanya'nın savunma harcamalarını artırması talebini yinelediğini söyledi. ABD Başkanı Trump "Şansölye Merkel'e NATO'ya olan güçlü desteğimi, aynı şekilde NATO müttefiklerimizin savunma masraflarına adil payı ödemelerine ihtiyacımız olduğunu bir kez daha ifade ettim” diye konuştu.

Merkel de basın toplantısında Almanya'nın yüzde ikilik hedefe bağlı kalmayı sürdüreceğini belirterek "NATO'nun önemli rolünü bir kez daha teyit ettiği için Trump'a müteşekkir olduğunu” söyledi.

Trump, Merkel'in elini sıkmadı:


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