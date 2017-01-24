Trump ABD'yi Trans Pasifik İşbirliği Anlaşması'ndan Çekiyor

ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump başkanlık kararnamesiyle Trans-Pasifik Ortaklığı Anlaşması'nı (TPP) iptal etti.

Anlaşma, 2015 yılında ABD, Japonya, Malezya, Yeni Zelanda, Kanada ve Meksika'nın da aralarında bulunduğu 12 ülke tarafından kabul edilmiş ancak bu ülkelerin parlamentolarında henüz onaylanmamıştı.

Anlaşma, eski başkan Barack Obama'nın Asya'ya karşı attığı bir adım olarak görülüyordu. Ticaret anlaşmasında yer alan ülkeler dünya ekonomisinin yüzde 40'ını oluşturuyor.

Ancak Trump'ın bu adımının sembolik olduğu belirtiliyor, çünkü anlaşma henüz Senato tarafından onaylanmış değil.

Uzmanlar, seçmenin ticaret anlaşmaları nedeniyle potansiyel iş kayıplarından kaygı duyduğunu, bu durum göz önüne alındığında anlaşmanın onaylanmasının muhtemel olmadığını söylüyorlar.

Trump anlaşmanın iptal edilmesini "Amerikalı işçiler için harika bir şey" olarak nitelendirdi.

Trump seçim kampanyası sırasında, "ülkemiz için potansiyel felaket" şeklinde nitelendirdiği anlaşmayı iptal edeceğini söylemişti ve anlaşmanın ülkedeki üretim sektörüne zarar verdiğini savunmuştu.

Anlaşmanın amacı, bu ülkeler arasında ekonomik bağları artırarak büyüme sağlamaktı. Anlaşmanın ön gördüğü adımlar arasında vergilerin azaltılması da vardı.

Emek, çevre ve telif hakları konularında da belli standartlar getirilmesi, anlaşmanın maddeleri arasındaydı.

Trump anlaşmayı iptal etmeden önce ABD'de yatırıma başlayan şirketlere vergi indirimi sözü verdi.

Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği kahvaltıda iş dünyasının önemli isimlerini ağırladı ve özel sektör üzerindeki düzenleme maliyetlerini yüzde 75 oranında azaltacağını söyledi.