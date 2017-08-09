Trump: ABD'nin nükleer silahları, tarihte hiç olmadığı kadar güçlü

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore ile yaşanan kriz sonrasında ABD başkanı olarak verdiği ilk emrin 'nükleer silahların' yenilenmesi ve modernize edilmesi olduğunu belirterek, "ABD'nin nükleer silahlarının tarihte hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu" söyledi.

Trump, ABD'nin nükleer gücünü hiçbir zaman kullanmak zorunda kalmamasını umduğunu belirtti.

Başkan Trump, dün gece Kuzey Kore'nin nükleer denemelerine devam etmesi durumunda ABD'nin buna 'ateş ve öfkeyle' yanıt vereceğini söyleyerek sert bir açıklama yapmıştı. Pyongyang yönetimi ise Trump'ın açıklamasının karşısında geri adım atmayarak Guam Adası'nı füzeyle vurmak için plan hazırladığını açıklamıştı.

Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA, Pasifik Okyanusu'ndaki ABD toprak parçası olan Guam Adası açıklarına orta-uzun menzilli füzelerin fırlatılması için yeni bir planın hazırlandığını ifade etti. Kuzey Kore'nin Guam açıklarına fırlatmayı hedeflediği füzelerin Hwasong -12 model olduğu de ifade edildi.

Trump ne demişti?

ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore'yi, ülkesini tehdit etmeyi bırakmaya çağırarak, bu çağrıya kulak asılmazsa Pyongyang'ın ABD'nin gazap ve öfkesiyle karşı karşıya kalacağını söylemişti. Trump, "Kuzey Kore'nin kendi iyiliği için ABD'ye yönelik daha fazla tehditte bulunmaması gerekiyor. Dünyanın daha önce hiç görmediği bir gazap ve öfkeyle karşı karşıya kalacaklar." diye konuşmuştu.

"Trump, Kim Kong-un'un anlayacağı dilden güçlü bir mesaj veriyor"

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ‘diplomatik dil'den anlamadığını belirterek, "Trump, Kuzey Kore'ye Kim Kong-un'un anlayacağı dilden güçlü bir mesaj yolluyor" dedi.

Tillerson, Kuzey Kore'nin saldırmakla tehdit ettiği Pasifik adası Guam'a giderken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore'ye yönelik son açıklamalarını değerlendiren Tillerson, "Yani bence Başkan, Kuzey Kore'ye Kim Jong-un'un anlayacağı dilden güçlü bir mesaj yolluyor. Çünkü diplomatik dilden anlıyor gibi görünmüyor" dedi.