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Dünya

Trump: ABD'nin nükleer kapasitesini artırması gerekiyor

"Kuzey Kore'nin füze denemesine çok öfkeliyim"

24 Şubat 2017 03:25

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin nükleer silah kapasitesini genişletmesi gerektiğini söyledi.

Reuters ajansına konuşan ABD Başkanı Trump, nükleer silah kapasitesinde ABD'nin geride kaldığını söyleyerek, ülkesinin nükleer silah kapasitesinin genişlemesini ve 'en tepede' olduğunu göstermesi gerektiğini söyledi.

Rusya'yla ilişkiler konusunda da görüşünü bildiren Trump, Rusya'nın silahların kontrolü anlaşmalarına aykırı olarak yeni kruz füzeleri sevk ettiğini ileri sürerek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeleri durumunda bu konuyu da gündeme getireceğini belirtti.

Trump ayrıca, Rusya'yla nükleer silahların azaltılması konusunda 'tek taraflı' bir anlaşmaya karşı olduğunu belirtti.

Kuzey Kore'nin balistik füze denemeleriyle ilgili 'çok öfkeli' olduğunu belirten Trump, buna karşılık Japonya ve Güney Kore'ye füze savunma sistemleri yerleştirebileceklerini, ancak öncelikle konuşacak şeyler bulunduğunu söyledi.

Trump, Çin'in, Pyongyang üzerinde baskı oluşturarak 'istediği taktirde kolaylıkla Kuzey Kore sorununu çözebileceğini' söyledi.

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