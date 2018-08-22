Trump: AB'den gelen her otomobile yüzde 25 oranında vergi koyacağız

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği’nden (AB) ithal edilen otomobillere yüzde 25 ek gümrük vergisi getirileceğini söyledi.

Batı Virginia’da katıldığı bir seçim kampanyasında Trump, “AB’den ABD’ye gelen tüm otomobillere yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulayacağız” dedi.



Trump’ın açıklamaları, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross’un otomobil vergilerine ilişkin raporun ertelendiğine ilişkin iddiaların ardından gelirken, The Wall Street Journal’da yer alan habere göre Ross raporun Avrupa Komisyonu, Meksika ve Kanada ile süren görüşmeler sebebiyle ertelendiğini ve yayınlanması için henüz bir tarih belirlenmediğini belirtti.

Trump, daha önce de ithal otomobillere yüzde 20- yüzde 25'lik bir gümrük vergisi getirilebileceğini söylemişti. Trump mayısta Ticaret Bakanlığı'ndan bu ithalatların ulusal güvenliği tehdit edip etmediğini incelemelerini istemişti.

Beyaz Saray'dan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.