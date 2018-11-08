Trump, ABD'deki ara seçimleri değerlendirdi: Bu oyunda onlardan daha iyiyim

ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisi ve Kongre'de yapılan ara seçimlerin sonuçlarını değerlendirdi. Cumhuriyetçi Parti’nin seçimlerden başarıyla çıktığını belirten Trump, “Cumhuriyetçi partinin tarihindeki en büyük desteği gördük. Bu bir rekor. Muazzam bir destek aldık” dedi.

Demokrat Parti’nin Kongre’de çoğunluğu elde ettiği, Senato’da ise Cumhuriyetçi Parti’nin sandalye sayısını artırarak üstünlüğü koruduğu seçimleri yorumlayan ABD Başkanı, "Obama ilk ara dönem seçimlerinde 6 koltuk kaybetmişti” hatırlatmasında bulundu.

"10 oya ihtiyacımız var"

Trump, "Bir çok önemli ve başarılı kişi vardı. Biz iki ya da 3 sandalye ile kazanmış olsaydık gerçekten zor olacaktı. Başarı yakaladık. Şu an yüzde 93'e yakın destek oranımız var. Demokratlardan en az 10 oya ihtiyacımız var. Almazsak eğer bizim önergelerimiz geçmeyecek. Ben yeni fikirlere açığım. Bir şeyler yapılmasını istiyorum. Burada yatırım ve diğer yeniliklerden bahsediyorum. Soruşturmalar..." diye konuştu.

"Bu oyunda onlardan daha iyiyim"

Trump, "Artık bu soruşturmadan bıktım usandım, herkes bıktı diye düşünüyorum. Birlik olmalıyız. Onlar uzun süredir bizi soruşturuyorlar. Ben bu oyunda onlardan daha iyiyim. Ben de bir şeyler bulacağım. Onlar bize bunu yaparken biz de onlara bunu yaparsak bir yere varamayız. Senatoda ve kongrede birbirimizle mücadele edeceğiz. Burada iki parti birliği yaratılabilir. Karşılıklı inatlaşmaya dönüşürse bir yere varamayız. Herkes bir şeyler yapmak istiyor. Demokratlar da Cumhuriyetçiler de demokratların önergelerini destekleyebilir. Ya da tam tersi olabilir. " diye konuştu.