Trump ABD'de doğanlara vatandaşlık hakkını kaldırmak istiyor

ABD Başkanı Donald Trump, ailesi ABD vatandaşı olmayan ancak ülke topraklarında doğan çocuklara verilen vatandaşlık hakkını kaldıracağını açıkladı.

Trump, HBO kanalında yayınlanan Axios programında katıldığı söyleşide, söz konusu uygulamayı kastederek, "Biz dünyada, bir kişinin gelip de bebek sahibi olduktan sonra bebeğinin ABD vatandaşı olduğu tek ülkeyiz... Bu çok saçma ve son bulmalı” diye konuştu.

Hukuk danışmanıyla konuyu görüştüğünü ve kararname yoluyla uygulamayı sona erdirmenin mümkün olduğunu belirten Trump, "Süreç devam ediyor. Bu gerçekleşecek” dedi.

Anayasal hak

Trump'ın açıklamaları sonrası, ABD Anayasası'nda koruma altına alınan bu hakkın başkanlık kararnamesiyle yürürlükten kaldırılıp kaldırılamayacağı tartışma konusu oldu.

Anayasada bir maddeyi değiştirmek için ABD Temsilciler Meclisi'nin ve Senato'nun üçte ikisinin onayının yanı sıra her eyalet meclisinde de dörtte üçlük çoğunluğun desteği gerekiyor.

Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan da Trump'ın bu uygulamaya başkanlık kararnamesiyle son vermesinin mümkün olmadığını belirtti. Kongredeki en üst düzey Cumhuriyetçi isim olan Ryan, WVLK radyosuna yaptığı açıklamada , "Doğumla gelen vatandaşlığı kararnameyle sonlandıramazsınız" dedi.

Sergilediği göç karşıtı duruş, Trump'ın 2016'daki başkanlık seçimlerini kazanmasında etkili olmuştu. Trump'ın ABD'de 6 Kasım'da düzenlenecek ara seçimler öncesi yaptığı bu çıkışla, bir kez daha aynı konu üzerinden Amerikan kamuoyu nezdinde puan toplamayı amaçladığı yorumları yapılıyor.

Trump'ın yürülükten kaldırmak istediği uygulama, kölelik yanlısı Güney ile Kuzey arasında çıkan iş savaş sonrası 1866 yılında Kongre'de alınan kararla Anayasa'ya girmişti. Söz konusu anayasal düzenleme Afrikalı Amerikalıların ABD vatandaşı olmayacağına hükmedilen Yüksek Mahkeme kararının iptali anlamına geliyordu.

AFP/rtr,SÖ/MY/CÖ

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