Trump, ABD'ye göçü geçici olarak durduracak bir kararname imzalayacak

T24 Dış haberler

ABD Başkanı Donald Trump, ülkeye çalışma ve yaşama amaçlı göçü geçici olarak durduran bir başkanlık kararnamesi çıkartacağını duyurdu.

Twitter üzerinden paylaşımlardan bulunan Trump, "Görünmez Düşman'ın saldırısının sonucunda MUHTEŞEM ABD vatandaşlarının işlerini koruyabilmek için ABD'ye göçü geçici olarak durduracak bir başkanlık kararnamesi imzalayacağım" yazdı.

Geçen haftalarda Trump yönetimi, "sağlık endişelerini" gerekçe göstererek sığınma hakkı talep edenlerin ve "dökümansız göçmenlerin" ülkeye girişini yasaklamıştı. Göçmen hakları aktivistleri, Trump'ın yeni tip Koronavirüs salgınını kendi göçmen politikalarını yürürlüğe sokmak için kullanacağından endişe duyuyordu.

ABD'de son haftalarda milyonlarca kişi Koronavirüs salgını sebebiyle işletmelerin geçici olarak kapatılmasının ardından işini kaybetti.