Trump, 'ABD'ye geçici göç yasağı'nın detaylarını açıkladı

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ABD Başkanı Donald Trump, salı günü imzalayacağını duyurduğu kararnamenin sadece 'Yeşil Kart' başvurusunda bulunanları kapsayacağını söyledi

Trump dün yaptığı açıklamada, göç yasağının sadece 60 gün süreceğini ve ülkeye geçici olarak çalışmaya gelenlerin kapsam dışında kalacağını ifade etti.

Kararname, sadece ABD'de kalıcı çalışma ve yaşama hakkı veren 'Yeşil Kart'a başvuranları etkileyecek.

Salı günü Twitter üzerinden paylaşımlardan bulunan Trump, "Görünmez Düşman'ın saldırısının sonucunda MUHTEŞEM ABD vatandaşlarının işlerini koruyabilmek için ABD'ye göçü geçici olarak durduracak bir başkanlık kararnamesi imzalayacağım" yazmıştı.

Geçen haftalarda Trump yönetimi, "sağlık endişelerini" gerekçe göstererek sığınma hakkı talep edenlerin ve "dökümansız göçmenlerin" ülkeye girişini yasaklamıştı. Göçmen hakları aktivistleri, Trump'ın yeni tip Koronavirüs salgınını kendi göçmen politikalarını yürürlüğe sokmak için kullanacağından endişe duyuyordu.

ABD'de son haftalarda milyonlarca kişi Koronavirüs salgını sebebiyle işletmelerin geçici olarak kapatılmasının ardından işini kaybetti.