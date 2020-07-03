Trump, ABD vaka sayılarının patlamasını "çok test yapmalarına" bağladı

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ABD Başkanı Donald Trump, ülkesindeki yeni tip Koronavirüs vaka sayılarında bir anda ciddi bir artış görülmesinin gerekçesinin "çok fazla test yapmaları" olduğunu ifade etti.

ABD'de günlük Koronavirüs vaka sayıları son 9 gün içinde 6 kez rekor kırdı. Ülkede dün 55 binden fazla vaka tespit edildi.

Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Trump, "Koronavirüs vakalarında bir artış var çünkü çok fazla ve çok iyi test yapıyoruz" dedi ve ABD'bib test konusunda diğer ülkelerden daha iyi olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Trump, vaka sayılarındaki ciddi artışa rağmen ölüm oranlarında düşüş olduğuna da dikkat çekti.

ABD bugüne kadar 35 milyondan fazla test yaptı. Salgın sürecinde ABD'den daha çok test yapan tek ülke ise salgının başladığı Çin. 1 milyar 393 milyon nüfuslu ülkede pandemi boyunca 90 milyondan fazla test yapıldı.

Dünyada en çok vakanın görüldüğü ülke olan ABD'de şu ana kadar 2 milyon 837 bin 189 kişide Covid-19 tespit edildi.Ülkede 131 binden fazla kişi hayatını kaybetti.