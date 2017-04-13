Trump: ABD-Rusya ilişkileri en düşük seviyede olabilir

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Rusya ile ilişkilerinin gelmiş geçmiş en düşük seviyede olabileceğini söyledi.

Donald Trump Washington'da düzenlediği basın toplantısında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Suriye'deki gelişmeler sonrası takındığı tavrın kendisini hayal kırıklığına uğrattığını belirtti.

Suriye'de masum sivillerin acımasızca katledildiğini vurgulayan Trump, ülkenin lideri Beşar Esad'ı "kasap" olarak nitelendirdi.

Washington yönetimi, Geçen hafta Suriye'de İdlib vilayetinin güneyindeki Han Şeyhun bölgesinde geçen hafta düzenlenen ve 80 kişinin öldüğü saldırıda kimyasal silah kullanıldığını açıklamıştı.

ABD, Suriye'de saldırıyı gerçekleştiren düzenleyen uçakların havalandığı El Şayrat Hava Üssü'nü 59 Tomahawk füzesi ile vurmuştu.

Kremlin, Suriye ordusunun saldırıda kimyasal silah kullandığı iddialarını reddetmiş, Han Şeyhun'da düzenlenen hava operasyonlarında içinde zehirli gazların bulunduğu muhaliflere ait bir deponun vurulması sonucu çok sayıda kişinin ölmüş olabileceğini belirtmişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da son gelişmeler sonrası ABD ile ilişkilerinin yara aldığını kabul etti ancak Washington ile diyaloğa açık olduklarını söyledi.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump Amerikan Wall Street Journal gazetesine verdiği röportajda ise Çin'in bir süredir parasını bilerek değerini düşük tutmak yerine değerini korumaya odaklandığını ve artık bir "kur manipülatörü" olarak sınıflandırılamayacağını söyledi.

Geçtiğimiz hafta Florida'da Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile görüşen Trump, seçim kampanyasında Çin Halk Cumhuriyeti'nin para birimini Yuan'ın değerlenmesine engel olarak ihracatta haksız rekabet yarattığını iddia etmiş ve Başkan seçilmesi halinde Çin'i "kur manipülatörü" olarak nitelendirerek ABD'nin Çin ile ticaretinde verdiği yıllık 350 milyar dolarlık dış ticaret açığını azaltacağını öne sürmüştü.

Wall Street Journal'a verdiği röportajda doların başkan seçilmesinden bu yana değer kazanmasına da değinen Trump, güçlü doların artıları olduğunu ancak uzun vadede ABD ekonomisine zarar vereceğini belirtti.

Trump, "Dolar değerleniyor, ancak bu biraz da benim suçum çünkü insanlar bana güveniyor" dedi.