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Dünya

"Trump, ABD elçiliğini Kudüs’e taşımayacak"

Resmi açıklamanın kısa zaman sonra yapılması bekleniyor

01 Haziran 2017 20:16

ABD’li bir yetkilinin, ABD Başkanı Donald Trump’ın şimdilik ABD Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımama kararı aldığını söylediği aktarıldı.

AFP'nin aktardığına göre Trump büyükelçiliğin Tel Aviv'de kalması için bir feragatname imzaladı fakat bunun iptal değil sadece bir ‘erteleme' olduğu konusunda ısrar etti.

Adı açıklanmayan yetkili, "Bu, olacak mı olmayacak mı sorusu değil, ‘ne zaman' olacak sorusu. Sadece zamanlamanın şu an doğru olmadığını düşünüyor" dedi.

Resmi açıklamanın bugün ilerleyen saatlerde yapılması bekleniyor.

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