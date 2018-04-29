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BBC Türkçe

Trump, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ı görevden aldı

ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Tillerson'ı görevden aldı. Yeni bakan CIA Başkanı Mike Pompeo. Trump, Gina Haspel'i CIA başkanlığına aday gösterdi. Haspel Senato'nun onayı halinde CIA'in ilk kadın başkanı olacak.

29 Nisan 2018 20:30

, ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Tillerson'ı görevden aldı.

Yeni bakan CIA Başkanı Mike Pompeo oldu.

İlk olarak Amerikan Washington Post gazetesinin duyurduğu haberi, Trump kısa bir süre sonra Twitter sayfasında doğruladı.

Trump, "CIA Başkanı Mike Pompeo, yeni Dışişleri Bakanımız olacak. Harika bir iş çıkaracak!" diye yazdı.

Trump ayrıca hizmetlerinden ötürü Rex Tillerson'a da teşekkür etti.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/973540316656623616

Trump, Gina Haspel'i CIA başkanlığına aday gösterdi.

Haspel, Senato'nun onayı halinde CIA'in ilk kadın başkanı olacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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