Trump: ABD'deki mitingler artık kesmez, Hindistan'da beni selamlamaya milyonlar ve milyonlar gelecek

İlk resmi Hindistan ziyaretine hazırlanan ABD Başkan ı Donald Trump , Başbakan Narendra Modi ile birlikte 120 bin kişilik stadyum açacak. Artık ABD'deki 50 bin kişilik mitinglerle yetinmekte zorlanacağını söyleyen Trump, "Modi bana milyonlarca ve milyonlarca kişinin geleceğini söyledi. Havaalanından yeni stadyuma gidene dek 5 ila 7 milyon arası insan olacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye iade-i ziyarette bulunacağını açıkladı.

Sputnik'in aktardığına göre; eşi Melania Trump ile birlikte Hindistan'a ilk resmi ziyaretini 24-25 Şubat'ta gerçekleştirecek olan Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere açıklama yaparken, Hindistan Başbakanı ile telefonda konuştuğunu ve milyonlarca ve milyonlarca kişinin sokaklara dizilip kendisini selamlamaya geleceğini öğrendiğini söyledi.

Modi'den 'dostum' ve 'muhteşem centilmen' diye söz eden Trump, 'dört gözle beklediğini' dile getirdiği ziyaret sırasında Hindistan ile sınırlı serbest ticaret anlaşması imzalama ihtimaline de kapı açtı.

Trump, başkent Yeni Delhi'nin yanısıra Modi'nin eyalet başbakanı olduğu dönemde Müslüman azınlığa katliam düzenlenmesine göz yummakla suçlandığı Gucarat'ı da ziyaret edecek.

ABD Başkanı, eyaletin Ahmedabad kentinde Hindistan Başbakanı ile birlikte maksimum 120 bin kişilik kapasitesi bulunan bir kriket stadyumunun açılışını yapacak.

Stadı dolduracak kalabalığa hitap edecek olan Trump, ABD'deki mitinglerde 40-50 bin kişiye hitap etmenin artık kendisini kesmeyeceğine dair gazetecilerle şakalaştı:

"Modi bana milyonlarca ve milyonlarca kişinin geleceğini söyledi. Tek sorunum, dün gece bizim 40-50 bin kişimizin olmasıydı. (Bundan böyle) Kendimi o kadar da iyi hissetmeyeceğim. (Ahmedabad'da) Havaalanından yeni stadyuma gidene dek 5 ile 7 milyon arası insan olacak."

"Ve biliyorsunuz, orası dünyanın en büyük stadyumu. Modi şimdi inşa ediyor. Neredeyse tamamlandı ve dünyadaki en büyüğü."