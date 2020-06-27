Trump, ABD'deki heykel ve anıtları koruma altına alan başkanlık kararnamesini imzaladı

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, heykellere, anıtlara veya herhangi bir federal mülke zarar veren kişilerin tutuklanması için bir başkanlık kararnamesi imzaladığını duyurdu.

Trump, "ABD'deki heykel ve anıtları korumayı hedefleyen" kararnameyi ihlal edenlere "uzun süreli hapis cezaları verileceğini ifade etti.

ABD lideri, Twitter'dan yaptığı paylaşımda heykellerin devrilmesini, "Muhteşem ülkemize yapılmış kanunsuz hareketler" olarak nitelendirdi.

Kararnamede heykellerin "anarşistler" ve "aşırı solcular" tarafından vandalize edildiği ifade etti. Kararnamede heykel ve anıtları vandalize edenlere Gazilerin Anıtlarını Koruma Yasası ve diğer ilgili yasalar kapsamında 10 yıl kadar hapis cezası verilebileceği bildirildi.

Öte yandan Trump, Lafayette Parkı'nda Andrew Jackson'ın heykeline zarar vermekle suçlananların fotoğraflarını paylaştı.

Geçen haftalarda Washington D.C.'deki protestocuların Konfedere komutan General Albert Pike'ın heykelini yıkmasının ardından Trump, "Başkent polisi işini yapmıyor. Oturup bir heykelin devrilmesini ve yakılmasını izliyorlar. Bu insanlar hemen tutuklanmalı. Ülkemiz için bir utanç kaynağı!" yazmıştı.

Konfederasyon kuvvetleri ABD İç Savaşı'nda köleliğin kaldırılmaması için savaşmıştı.

ABD'de başlayıp çeşitli ülkelere yayılan sistematik ırkçılık karşıtı protestolarda ırkçı bulunan figürlere ait birçok heykel tahrip edilmişti.